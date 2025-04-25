Даже небольшие деньги могут приносить доход — советы инвестора

Эксперт дал несколько советов по инвестированию небольших сумм.

Во-первых, нужно использовать накопительные счета в разных банках. За счет временных люфтов можно получать по 16% в трех банках за сутки, то есть до 48% соответственно. Однако это требует высокой оперативности.

«Кроме того, не стоит забывать и о ФЗ 115: у некоторых особо активных инвесторов могут начаться проблемы с банками из-за такой частой перестановки денежных средств», — напомнил эксперт.

Во-вторых, следует работать через специализированные банковские программы по инвестированию. Порог входа может быть от 10 тыс. рублей. Заработок будет разниться в зависимости от рискованности выбранной стратегии.

В-третьих, следует использовать специальные «комбо»-счета.

«Например, в Т-Банке можно выбрать счет, который привязан к ставке ЦБ РФ, и получать по нему капитализацию ежедневно с возможностью вывода средств в любой момент. Единственное «но» — счет не является вкладом и не будет действовать страхование депозитов», — отмечает Астафьев.

Наконец, возможны инвестиции в недвижимость через ПИФ, ЗПИФ и токены. Сумма долевого участия в среднем составляет от 100 тыс. рублей.

«Это небанальная попытка вовлечь в покупку недвижимости тех, кто очень хочет, но не имеет возможности», — говорит эксперт.

Астафьев рекомендовал запомнить два важных правила. Первое: зарабатывает не только тот, кто умело получает доход, но и тот, кто оптимизирует свои расходы, то есть экономит.

«Второе правило: обещания быстрых доходов и огромных процентов, как и жадность, ведут к бедности и к тому месту, где лежит бесплатный сыр. Поэтому вкладываться в сомнительные криптопирамиды, HIYP-проекты и вестись на сладкие речи инфоцыган — верный способ не заработать, а потерять кровно заработанные средства», — резюмировал инвестор.