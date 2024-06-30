Данные ФТС: санкции Запада и США принесли выгоду России в 5 трлн рублей

РФ получила от санкций выгоду в 5 трлн руб на торговле с дружественными странами

Согласно открытым источникам Федеральной таможенной службы (ФТС), в условиях действия санкций Запада и США Россия наладила торговлю с дружественными странами и смогла получить за два года прибыль в 5 трлн рублей, сообщает РИА Новости .

За последние два года российский экспорт в недружественные страны неоднородно перераспределился. Об этом свидетельствует торговая статистика, спрос на одни позиции резко упал, а на другие, наоборот, кратно увеличился.

По сниженным позициям в 2022 году импортеры с Запада недополучили товаров на 64,1 млрд долларов, что в пересчете на рубли составляет примерно 4,5 трлн. В 2023 году сумма недополученных товаров выросла до 192,4 млрд долларов или 16,5 трлн рублей. За два года страны, которые ввели в отношении России санкции, недополучили 256,5 млрд долларов — в рублях это почти 21 трлн рублей.

Россия в это же время наладила торговлю с дружественными странами и по итогу двух лет оказалась в плюсе в сравнении с досанкционным периодом. Отечественным экспортером удалось заработать дополнительно 30,9 млрд долларов или 5 трлн рублей. В итоге общий заработок на фоне действующих санкций составил 287,5 млрд долларов или 26 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что российские компании продолжают налаживать торговые отношения с дружественными странами. Так, компания «Газпром» намерена поставлять российский газ в Иран на долгосрочной основе.