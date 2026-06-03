Дагестан представил трофеи и макет Кремля на ПМЭФ

Дагестан оформил экспозицию на ПМЭФ золотым сервизом и наградами спортсменов

На стенде Дагестана на Петербургском международном экономическом форуме представили спортивные трофеи, золотой сервиз и макет Кремля, сообщает RT .

Экспозиция региона на ПМЭФ привлекла внимание посетителей спортивными наградами. На стенде разместили кубки и другие трофеи, завоеванные дагестанскими спортсменами на крупных соревнованиях.

Также организаторы представили золотой сервиз. Он стал частью визуальной концепции стенда и подчеркнул статус и традиции региона.

Отдельное место в экспозиции занял макет Кремля. Композиция дополнила оформление площадки и стала одним из центральных элементов стенда Дагестана на форуме.

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