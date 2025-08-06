Возможные санкции Соединенных Штатом в отношении Индии, связанные с энергетическим взаимодействием с Россией, могут негативно сказаться на американских потребителях, приобретающих продукты нефтепереработки у индийских производителей, сообщает телеканал CNN .

В среду американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вводятся дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки и перепродажу российской нефти.

Как отметили индийские эксперты, западные страны были в курсе, что Индия активно закупает и перепродает российскую нефть. Они не возражали против такой схемы, так как опасались экономических последствий в случае роста цен на нефть.

Согласно данным базирующегося в Финляндии аналитического центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), среди основных потребителей индийских продуктов нефтепереработки, полученных из российской сырой нефти, можно выделить европейские страны, США и Великобританию. В связи с этим, если Индия под давлением Вашингтона перейдет на импорт нефти из других стран по более высокой стоимости, это негативно скажется на экономике США.