CNN: Китаю грозят огромные убытки из-за закрытия Ормузского пролива

Усиливающиеся в Иране призывы закрыть Ормузский пролив в ответ на американскую атаку на его ядерные объекты могут негативно отразиться на Китае — ключевом дипломатическом и торговом партнере Тегерана, сообщает сайт MK.Ru .

Ормузский пролив, соединяющий богатый нефтью Персидский залив с открытыми водами мирового океана, представляет собой один из важнейших нефтяных контрольно-пропускных пунктов в мире, уточняет CNN.

По информации Управления энергетической информации США (EIA), через этот узкий пролив между Ираном и Оманом ежесуточно транспортировалось около 20 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 20% мирового потребления.

Для Китая, лидирующего в мире по импорту и являющегося крупнейшим потребителем иранской нефти, Ормузский пролив имеет особое значение, подчеркивает CNN.

По оценкам EIA, в первые три месяца 2025 года Китай ежедневно импортировал через этот пролив 5,4 миллиона баррелей нефти.

По расчетам CNN, основанным на данных китайской таможенной статистики, это соответствует примерно половине среднесуточного объема импорта сырой нефти в Китай в первом квартале текущего года.

В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио акцентировал внимание на этой уязвимости и призвал Китай повлиять на Иран, чтобы предотвратить закрытие Ормузского пролива.

«Я призываю китайское правительство в Пекине сообщить им об этом, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива в плане поставок нефти», — заявил Рубио в интервью Fox News, добавив, что закрытие этой морской артерии нанесет колоссальный ущерб экономике других стран, кроме США.

Китай является основным покупателем энергоресурсов у Ирана на сегодняшний день, хотя, по мнению аналитиков, Пекин перестал публиковать данные о закупках иранской нефти в своей официальной таможенной статистике с 2022 года. По данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием сырьевых потоков, около 90% иранского нефтяного экспорта в настоящее время направляется в Китай, что является важным фактором для поддержания иранской экономики, находящейся под жесткими санкциями.

Китайская Народная Республика осудила американские удары по иранским ядерным объектам, назвав этот шаг «усугублением напряженности на Ближнем Востоке». Однако, как отмечает CNN, Пекин воздержался от комментариев относительно возможного перекрытия Ормузского пролива.