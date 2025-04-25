Что будет с вкладами и кредитами после заседания ЦБ 25 апреля — мнение эксперта

Эксперт Зельцер: с депозитами не стоит тянуть, с кредитами можно повременить

После решения Совета директоров Банка России 25 апреля оставить ключевую ставку на уровне 21% тренд на падение ставок по депозитам и кредитам может сохраниться, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, ставки ссудно-депозитного рынка следуют за ставкой ЦБ, а в предвкушении монетарного разворота падение банковских доходностей может быть и быстрее.

Что сейчас и наблюдается — средние максимальные ставки во вкладах упали уже до 20%, а на пике зимы были под 22,3%, при этом ЦБ еще не снижал свою ставку, обратил внимание эксперт.

«Тенденция падения ставок во вкладах и по кредитам может сохраниться. Поэтому, если была надобность разместиться на высокодоходных депозитах — не следует тянуть, а с кредитами можно и повременить — вскоре они могут быть доступнее», — прокомментировал Зельцер.