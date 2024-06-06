Число зарегистрированных субъектов МСП в столице за год выросло на 5,5%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве в течение года увеличилось на 5,5% и в начале мая текущего года составляло 926,6 тыс. Об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Благоприятные условия для развития бизнеса в столице способствуют увеличению числа предпринимателей. На начало мая в реестре субъектов МСП было зарегистрировано 435,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 10,4% превышает показатель начала мая 2023 года. Число юридических лиц составило 490,7 тыс. – на 1,4% больше, чем годом ранее», – сказала Мария Багреева.

Москва является крупнейшим регионом России по количеству предпринимателей. В городе находится свыше 14% общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства России.

885,4 тыс. или 95% зарегистрированных в столице субъектов МСП относятся к микропредприятиям с годовым доходом меньше 120 млн рублей и штатом не больше 15 человек. В течение года их число увеличилось на 5,5%.

Порядка 4% или 37,2 тыс. малых предприятий со штатом до 100 сотрудников и годовым доходом до 800 млн рублей. Данных компаний в течение года стало больше на 5,1%.

Средние предприятия, в которых трудятся до 259 человек (в сфере общепита – 1,5 тыс., а в легкой промышленности – 1 тыс. сотрудников) и годовым доходом до 2 млрд рублей составляют 0,5% - их насчитывается около 4 тыс. В данном сегменте за год рост оказался самым активным – 6%. Средний сегмент предпринимателей, обладающих более гибкими бизнес-процессами, чем крупные предприятия, являются перспективной платформой для технологических инноваций.

Развитие малого и среднего предпринимательства в столице является устойчивым трендом. С 2021 года каждый год прирост составлял более 50 тыс. субъектов.

Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, около трети субъектов малого и среднего предпринимательства – порядка 300 тыс. – занимаются торговлей. При этом юрлица чаще предпочитают оптовую торговлю, а индивидуальные предприниматели – розницу. Свыше 12% – 114,5 тыс. МСП – работают в технологической, научной и профессиональной сферах, а 9,5% или 88,4 тыс. – в строительстве.

Лидер роста числа МСП среди отраслей – бытовые услуги. В течение года их число выросло на 14%. В образовании прирост составляет 12,5%, а в торговле – 8%.

Среди юрлиц самые быстрорастущие сферы – административная деятельность (6,4%), хранение и транспортировка (9,2%), а также бытовые услуги (21,3%).

Наилучшую динамику среди индивидуальных предпринимателей показали строительство (12,7%), образование (14,1%) и торговля (15,2%).

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в мае текущего года, в секторах малого и среднего предпринимательства работали около 2,3 млн наемных работников. В течение года их количество увеличилось на 2,1%, среди юрлиц прирост составил 1,7%, а у индивидуальных предпринимателей – 7,7%.

Допподдержку московский бизнес может получить в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».