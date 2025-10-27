Число новых брендов в РФ сократилось за первые три квартала

В 2025 году в России на 37,5% уменьшилось количество новых торговых марок — как отечественных, так и зарубежных, сообщает «Царьград» .

Ожидается значительное сокращение числа новых брендов к концу года, по оценкам экспертов, возможно почти в два раза.

По данным, предоставленным консалтинговой компанией CMWP, за первые три квартала текущего года зафиксировано лишь 27 новых брендов розничной торговли. Это демонстрирует падение на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозам аналитиков, общее количество зарегистрированных марок к концу года составит около 42, что вдвое меньше показателей прошлого года.

Компания Nikoliers предсказывает появление примерно 51 нового бренда к концу года: 21 иностранного и 30 отечественных. Это означает уменьшение на 25% и 9,1% соответственно, если сравнивать с прошлогодними значениями. Совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева отмечает, что ключевыми факторами, ограничивающими деятельность брендов, являются падающая покупательная способность населения и более сложные условия получения кредитов.

