Чирков: СФР собирается разделить повышение пенсий на 2 этапа с 2026 года

Индексировать пенсии в РФ в 2026 году планируют в два этапа. С 1 февраля ее увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля в зависимости от доходов Соцфонда РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СФР Сергей Чирков.

Размер первого повышения будет зависеть от того, какая инфляция была в предыдущем году. То есть, планируют учитывать показатели 2025 года.

Второе повышение затронет исключительно страховые пенсии. Оно ожидается 1 апреля. Размер индексации будет варьироваться от доходов СФР. Они будут зависеть от страховых взносов, которые, в свою очередь, связаны с уровнем зарплат в РФ.

Страховые пенсии в 2025 году выросли на 9,5%. Социальные пенсии увеличились на 14,75%.