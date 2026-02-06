Chevron продолжает переговоры по международным активам «Лукойла»

По информации издания Reuters, компании Chevron и Quantum Energy Partners, а также банк Xtellus Partners все еще ведут переговоры по покупке международных активов «Лукойла» с его представителями и правительством США, сообщает РБК .

«Это еще не окончательная сделка, Carlyle только начинает более внимательно изучать активы „Лукойла“. Ситуация с этой продажей еще может измениться», — заявил источник агентства.

29 января «Лукойл» сообщил о предварительной сделке по продаже активов Carlyle. Для окончательного решения нужно одобрение Минфина США и регуляторов.

Американские фирмы Chevron и Quantum Energy Partners планируют приобрести международные активы компании «Лукойл» на сумму 22 млрд долларов. Так, покупатели заполучат более 2 тыс. заправок в ЕС, Азии и на Ближнем Востоке.

