Четыре ОЭЗ Подмосковья вошли в число лучших рейтинга Минэкономразвития России

Минэкономразвития РФ опубликовало отчет о работе российских ОЭЗ за 2023 год. Из пяти ОЭЗ Подмосковья сразу четыре вышли в лидеры по эффективности работы, созданию рабочих мест и объемам налоговых выплат и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Из числа промышленно-производственных зон одними из лучших по эффективности за 2023 год стали подмосковные «Ступино Квадрат» и «Кашира», среди ОЭЗ технико-внедренческого типа — «Дубна» и «Исток» Также ОЭЗ «Дубна» вошла в число лидеров по количеству созданных резидентами и управляющей компанией рабочих мест, по объему осуществленных инвестиций и по объему уплаченных налогов. По последнему показателю в пятерку лидеров также вошла ОЭЗ «Исток»», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отчет публикуется ежегодно и позволяет оценить эффективность функционирования ОЭЗ. Их работу оценивают по различным показателям. В расчет принимается деятельность резидентов, создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ, работа управляющей компании и многие другие.

«Подмосковные ОЭЗ — это территории, где созданы оптимальные условия для разработки и производства высокотехнологичной и важнейшей для страны продукции, создания инновационных решений. Это и площадки для активного развития, расширения производств. Резиденты пяти подмосковных ОЭЗ — это более 200 компаний, инвестиции в проекты которых превышают 180 млрд рублей», — рассказала Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.