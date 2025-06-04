Черешня из Афганистана появится в России

В России возник дефицит черешни из-за весенних заморозков. Данный плод будут поставлять в страну из Афганистана, сообщает РИА Новости .

Черешню завезут в РФ из горной афганской провинции Панджшер. Поставки ожидаются в течение ближайших двух недель.

В прошлые годы Афганистан экспортировал черешню в основном в Пакистан и Индию, но из-за напряженной обстановки в этих странах было решено переориентироваться на другой рынок.

Нынешний урожай сначала попадет в Киргизию и Узбекистан. Оттуда его реэкспортируют в Россию.

Российский Минсельхоз отметил, что во многих регионах возник дефицит черешни, слив, абрикосов и персиков. Это связано с весенними заморозками.

Ранее жители Кемерова пожаловались на стоимость черешни. Цены достигают 800 рублей за кг.