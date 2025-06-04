Цены бешеные: жители Кемерова пожаловались на стоимость черешни

Цены на черешню в Кемерове достигают 800 рублей за кг

В начале июня в столицу Кузбасса Кемерово завезли черешню, но далеко не все жители могут позволить себе купить сезонную ягоду: цены варьируются от 490 до 800 рублей за килограмм, сообщает Сiбдепо .

Около 700 рублей черешня стоит во фруктовом киоске в торговом центре «Московский», несмотря на высокую стоимость, люди буквально вырывают товар друг у друга.

«Конечно, хочется (купить — ред.). Она здесь всего раз в год бывает. Хочется успеть насладиться», — сказала одна из покупательниц.

В уличной лавке напротив ТЦ цена пониже: всего 490 рублей за килограмм, продавец аккуратно разложил черешню для привлечения покупателей. На «Крытом» рынке стоимость ягоды почти равна магазинной: 650 рублей за килограмм, а у одного из продавцов она составляет 800 рублей. По словам продавца, спрос на дорогой товар остается большим.