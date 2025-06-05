Частично или полностью: эксперт рассказал, можно ли вернуть деньги за выпускной

Член московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Александр Зелинко заявил, что вернуть деньги за выпускной, если ребенок на него не смог попасть, не так легко, но возможно: можно договориться с администрацией школы устно или сослаться на заключенный ранее договор, сообщает «Секрет фирмы» .

«Могут ли оформить только частичный возврат? Да, если деньги уже потрачены (например, зал, аниматоры, еда) и поставщик не возвращает предоплату. При этом есть доказательства (договор с условием невозвратного аванса, акты выполненных работ)», — сказал эксперт.

По его словам, при возникновении проблем родители выпускника даже могут обратиться в Роспотребнадзор или суд.

При этом большое значение имеют сроки: вернуть деньги проще, если о ситуации стало известно за месяц-два до торжественного события, но, скорее всего, не получится, когда планы поменялись за неделю или несколько дней.