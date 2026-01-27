Часть российского бизнеса уходит в «тень»

сегодня в 18:59

Депутат Делягин: бизнес в РФ массово переходит на расчеты наличкой

Малый и средний бизнес в РФ массово начинает принимать оплату наличкой. Так предприниматели пытаются избежать налогов и проверок, рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает « Царьград ».

Российские предприниматели начали перестраивать собственную деятельность. Предприятия просят клиентов вносить оплату наличными, обещая кэшбэк и скидки. К такому варианту развития событий готовились еще в 2025-м.

Депутат отметил, что так предприниматели реагируют на будущее усиление контроля со стороны государства.

К изменениям готовятся и самозанятые. Они допускают, что в 2028 году такой режим закроют.

«Самозанятые тоже ждут, что в 2028 году лавочка закроется, и они планируют, что в 2027 году, заранее, будут уходить в тень», — заявил Делягин.

О таких процессах говорит и статистика. В 2025 году в обороте наличных средств заметили огромный рост.

В ЦБ РФ считают, что в ближайшие пять лет объем расчетов наличкой увеличится на 22%, до 24 трлн рублей.

В случае рискового сценария, показатель может вырасти до 26,6 трлн рублей. Уже в обращении находится 19,7 трлн наличных.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.