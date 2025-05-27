Часть россиян боится, что не разберется с цифровым рублем

Некоторые жители России боятся внедрения цифрового рубля в обиход, так как допускают, что не смогут разобраться, как им пользоваться. Также их пугает низкая универсальность данной валюты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опрос сервиса «Выберу.ру».

Несмотря на то, что есть россияне, негативно настроенные на внедрение новой валюты, 73% населения все-таки поддерживают нововведение. 46% респондентов надеются, что цифровой рубль сделает международные транзакции максимально простыми. 24% участников опроса выразили надежду, что внедрение новой валюты облегчит и ускорит финансовые операции между населением страны и государством.

Среди негативно настроенных россиян по отношению к цифровому рублю есть те, кто просто боится не разобраться в правилах использования цифрового рубля. У некоторых граждан есть опасения, что они станут более уязвимыми перед мошенниками.

В 2024 году аналогичный опрос показывал, что разного рода угрозы использования цифрового рубля видели только 43% респондентов. В 2025 году 83% опрошенных наоборот заявили, что цифровой рубль более защищен от мошенников, чем привычная всем валюта.

Ранее сообщалось, что у россиян за последние два года стало расти доверие к цифровому рублю.