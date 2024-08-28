Букеты в России подорожали в 2 раза перед Днем знаний

Mash: букеты в России подорожали более чем на 53% перед 1 сентября

В преддверии Дня знаний букеты в России подорожали вдвое. За простую композицию теперь нужно отдать как минимум 1 500 рублей — это на 53,33% больше, чем в прошлом году, сообщает Mash .

В 2023 году цена простого букета перед 1 сентября варьировалась в пределах 700 рублей, средний стоил около 1 300 рублей, а сейчас его цена — 2 500 рублей. Уже сегодня сайты завалили заказами на цветы. Каждый пытается найти варианты подешевле.

Более того, продавцы отметили, что с 29 августа букеты станут еще дороже. Они объяснили это тем, что цветы везут из Колумбии и Нидерландов, которые являются главными конкурентами на российском рынке.

В продаже есть розы и тюльпаны, выращенные в Подмосковье, но их количество ограничено. Раньше особой популярностью пользовались хризантемы, сейчас все чаще стали покупать гортензии. В прошлом году цена за один цветок была 200 рублей, в этом году уже 300 рублей.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская допустила, что в начале осени в России ожидается очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя. Рост цен будет зависеть от ряда факторов.