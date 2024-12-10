Брынцалов: бюджет Подмосковья сохранил социально ориентированный подход

Московская областная дума приняла бюджет региона на 2025 год и плановый период 2025–2026 годов. Самое главное, что бюджет на 2025 год сохранил социально ориентированный подход, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Что можно сказать о бюджете: его доходы растут — и растут стабильно. Расходы, соответственно, также увеличиваются», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что расходы в первую очередь направлены на запросы наших жителей Подмосковья. Речь идет о сохранении всех мер поддержки и их расширении, а также развитии сфер образования, здравоохранения с модернизацией ЖКХ и энергетики.

По словам Брынцалова, в принятом на 2025 год региональном бюджете нашли отражение указы президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Еще в числе первостепенных задач — помощь семьям с детьми, участникам СВО их родственникам.

Спикер Мособлдумы добавил, что сегодня различные меры соцподдержки получают около 3,5 млн жителей Подмосковья. В региональном бюджете предусмотрены средства на все социальные выплаты, включая новые меры поддержки.

Ранее губернатор Московской области заявил, что все предыдущие годы экономика региона прирастала хорошими темпами.

«Главная задача — в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — отметил Воробьев.

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