Брокер ответил, заменят ли в России физические офисы банков мобильные приложения

За последние годы значительно растет число мобильных банков и сокращается число физических офисов и филиалов. Банковский брокер Георгий Гогитидзе рассказал, что делать работникам банков, сообщает АБН24 .

Как отметил эксперт, онлайн-банки изменили предпочтения и потребности клиентов. Сейчас многие выбирают дистанционное обслуживание через мобильные приложения, чтобы физически не присутствовать в отделениях.

«Банки активно инвестируют в развитие цифровых платформ. Во-вторых, мобильные офисы позволяют банкам оперативно расширять географию присутствия без существенных затрат на содержание стационарных отделений», — добавил Гогитидзе.

Также такой формат очень актуален в удаленных и малочисленных регионах страны, где открывать физические филиалы просто не выгодно. Более того, оптимизация операционных расходов становится важным драйвером сокращения физических офисов. В то время как традиционные отделения требуют затрат на аренду, оборудование, персонал, мобильные офисы значительно снижают издержки и расширяют клиентскую базу.

Для специалистов, по мнению эксперта, в такой ситуации необходимо развивать навыки в области цифровых технологий, аналитики данных, кибербезопасности и клиентского сервиса онлайн. Так, банки теперь отдают приоритет специалистам, способным внедрять инновационные решения, управлять удаленными каналами обслуживания и обеспечивать высокий уровень клиентского опыта в цифровой среде.