Бренд Libresse сменит название на российский манер
Торговый бренд Libresse переименуют специально для россиян
Бренд Libresse поменяет название на своей продукции на российский манер, сообщает РИА Новости.
Производитель продукции заявил, что теперь прокладки будут называться «Либресс». Выпускать их с русифицированным наименованием компания начала в мае, но на прилавках магазинов остались товары, на которых еще написано Libresse. Полная русификация начнется, когда будут истрачены запасы со склада.
На русский язык переведут названия и других брендов. Например, на прилавках появятся «Тена» и «Торк». Однако туалетная бумага Zewa оставит прежнее название.
Ранее россиянам рассказали, как появились необычные названия населенных пунктов. В РФ много сел, наименования которых вызывают смех.