Бренд Libresse сменит название на российский манер

Бренд Libresse поменяет название на своей продукции на российский манер, сообщает РИА Новости .

Производитель продукции заявил, что теперь прокладки будут называться «Либресс». Выпускать их с русифицированным наименованием компания начала в мае, но на прилавках магазинов остались товары, на которых еще написано Libresse. Полная русификация начнется, когда будут истрачены запасы со склада.

На русский язык переведут названия и других брендов. Например, на прилавках появятся «Тена» и «Торк». Однако туалетная бумага Zewa оставит прежнее название.

Ранее россиянам рассказали, как появились необычные названия населенных пунктов. В РФ много сел, наименования которых вызывают смех.