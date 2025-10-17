Более чем на 3 тысячи: в России выросли военные пенсии

Старший преподаватель института международных экономических связей, депутат Госдумы Илья Мосягин заявил, что прибавка военных пенсий на 3628 рублей до 46268 рублей в среднем с 1 октября в России станет большой помощью получателям, сообщает Газета.ru .

«На сумму в 3268 рублей одному взрослому можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину, обеспечивающую необходимыми продуктами», — сказал эксперт.

По его словам, на эти деньги можно купить гречку, рис или овсянку, макароны и картофель, курицу, яйца, кефир или творог, капусту, морковь, лук или свеклу, огурцы или помидоры, 1 килограмм яблок или две буханки хлеба.

Этого набора достаточно для приготовления несложных блюд (каши, супы, тушеные овощи с мясом птицы), однако требует заблаговременной подготовки. Данная корзина демонстрирует бережливый подход к потреблению в сложившейся ценовой конъюнктуре, отметил аналитик.

Эксперт также заметил, что вместо продуктов питания в рамках данной суммы могут быть приобретены товары непищевого назначения: предметы гардероба, обувь, средства для ухода за собой, бытовая химия.

