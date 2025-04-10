Более 800 тыс пенсионеров получили единовременную выплату накоплений в 2024 году

Согласно данным Социального фонда России, в 2024 году единовременную выплату пенсионных накоплений получили более 800 тыс. пенсионеров. Количество принятых решений об установлении выплат составило 812 849, сообщает РИА Новости РИА Новости .

Такая выплата устанавливается государством в том случае, если размер накопительной пенсии составляет меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Накопления выплачиваются одной суммой.

Повторно обратиться за выплатой гражданин может, если на его лицевой счет поступили новые накопления. Сделать это возможно не раньше, чем через пять лет со дня обращения за прошлой выплатой.

Единовременная выплата также положена гражданам, которую получают страховую пенсию по инвалидности, по потере кормильца или по государственному пенсионному обеспечению. Женщины могут получить выплату с 55 лет, мужчины — с 60.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в России вводится новый порядок индексации страховых пенсий, предусматривающий два этапа перерасчета. Согласно новым правилам, в феврале пенсии будут проиндексированы на уровень фактической инфляции за предыдущий год, а в апреле возможна дополнительная индексация.