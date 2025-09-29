Более 8 млрд рублей вложили в модернизацию стекольного завода в Подмосковье

На предприятии «Клинский стекольный завод» состоялось открытие производственной линии полированного стекла «Клин-1». В модернизацию и реконструкцию инвестировали свыше 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках ПМЭФ-2025 совместно с компанией мы подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по расширению действующего предприятия «Клинского стекольного завода». Компания намерена инвестировать в инвестпроект свыше 13 млрд рублей. Первым этапом компания модернизировала и реконструировала производственную линию полированного стекла. Инвестиции составляют 8,5 млрд рублей. Было создано 87 новых рабочий мест. Номинальная мощность новой линии составляет до 600 тонн стекла в сутки», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Модернизированная флоат-линия «Клин-1» способна производить уникальное просветленное стекло толщиной от 3 до 12 мм и размером до 12 метров, с возможностью последующего нанесения специального солнцезащитного и энергосберегающего магнетронного напыления.

«При создании линии были использованы высокотехнологичные решения, которые обеспечат снижение выбросов углекислого газа, а также увеличат обратное использования стеклобоя в составе шихты. Это обеспечит практически полную безотходность производства», — отметил генеральный директор ООО «Клинский стекольный завод» Сергей Сретинский.

«Клинский стекольный завод» — это флоат-производство. На предприятии изготавливают широкий ассортимент стекол с различными характеристиками, в том числе ряд продуктов, уникальных для отечественного рынка. Основные клиенты компании — ведущие компании России, осуществляющие переработку сырьевого стекла для последующей установки на объекты строительства.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.