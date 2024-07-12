Более 8 млрд руб привлек подмосковный бизнес при поддержке гарантийного фонда

В I полугодии этого года поддержкой Московского областного гарантийного фонда воспользовались более 400 предпринимателей региона, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«По итогам шести месяцев 2024 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за этот период было выдано 448 поручительств на общую сумму 3,8 млрд рублей. Полученные поручительства Фонда позволили предпринимателям привлечь порядка 8,2 млрд рублей заемных средств», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Например, получателем поддержки стала компания ООО «Энергоснаб», получившая поручительство Фонда размером 10 млн рублей. Поддержка Фонда позволила привлечь 15 млн рублей кредитных средств, которые будут направлены на приобретение дизель генераторных установок в связи с растущим спросом на оказание услуг по подключению временного энергоснабжения.

Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка Фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда ( https://mosreg-garant.ru/ru/ ).

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.