Более 627 тыс тонн хлеба выпустили в Подмосковье за 5 лет

Московская область сохраняет лидирующие позиции по объему производства хлебобулочных изделий как в Центральном федеральном округе, так и в масштабах всей России. За последние пять лет производство хлеба в регионе увеличилось на 200 тысяч тонн — если в 2020 году показатель составлял 428,1 тысяч тонн, то в настоящее время он достиг 627,8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

По данным ведомства за первое полугодие этого года в регионе произведено 29,9% от общего объема хлебобулочных изделий ЦФО и 10,2% — в масштабах страны. Так, подмосковные предприятия произвели 310,6 тысяч тонн продукта, что на 3,3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

В регионе выпускают как традиционные продукты из пшеничной и ржаной муки — хлеб, сдобы, мучные кондитерские изделия, так и диетические сорта. Кроме готовых булочных изделий, производят ингредиенты и сырье, включая муку, дрожжи, смеси. В число ключевых предприятий входят ЗАО «КДВ Павловский Посад», ООО «Коломенское поле» и ЗАО «Щелковохлеб».

Компания «Топ Продукт» из Орехово-Зуевского городского округа является одним из ведущих производителей Подмосковья. Предприятие выпускает продукцию под торговыми марками «Злачный экспресс», «ТЕСТОВЪ», «Благодарное», «Домашняя кухня» и «Парфэ Декор». Особое внимание компания уделяет производству функциональных и диетических безглютеновых продуктов. После успешной сертификации по стандарту AOECS в 2021 году предприятие запустило линейку безглютеновых ингредиентов и смесей. Они изготавливаются на обособленной площадке, где полностью исключен контакт с пшеничной мукой. Объем производства за 2024 год составил 2000 тонн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.