Более 60 млн руб направили на поддержку безработных предпринимателей в Подмосковье

В Подмосковье безработные жители могут получить единовременную выплату на открытие бизнеса, сумма которой с февраля составляет более 190 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области действует программа поддержки безработных, желающих открыть собственное дело. Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться в Кадровый центр Подмосковья, где специалисты сопровождают заявителей на всех этапах организации бизнеса.

С 1 февраля размер выплаты был проиндексирован и теперь превышает 190 тысяч рублей. Чаще всего начинающие предприниматели выбирают сферы онлайн-торговли, образовательных, юридических и косметических услуг, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Некоторые жители реализуют оригинальные бизнес-идеи. Александра Юдина, например, открыла производство ярких и надежных собачьих ошейников и одежды для животных. Она рассказала, что получила выплату в конце декабря, на которую приобрела оборудование и материалы для работы.

Выплата не является кредитом и не подлежит возврату при выполнении двух условий: в течение 90 дней необходимо отчитаться о целевом использовании средств, а бизнес должен работать не менее 12 месяцев после заключения договора с Кадровым центром.

Граждане, признанные безработными, могут также получить консультации, пройти тестирование на предпринимательский потенциал и, при необходимости, бесплатное обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности», пояснила директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.