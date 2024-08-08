Более 6 млрд руб инвестируют в распределительный центр «Магнит» в Подмосковье

Компания «Девелопмент-М2» построит распределительный центр «Магнит» на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск. Проект будет реализован на земельном участке площадью более 24 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках реализации проекта в индустриальном парке «Южный» построят распределительный центр «Магнит» площадью порядка 86 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект — 6,5 млрд рублей. Запустить распределительный центр планируется уже в следующем году. После запуска на территории парка будет создано еще более 1 700 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что индустриальный парк «Южный» в городском округе Подольск создан в 2023 году и уже заполнен более чем на 50%. На территории разместились 27 резидентов, часть из которых приступили к стройке.

Для размещения бизнеса в индустриальных парках и на промышленных площадках региона можно подобрать локацию на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.