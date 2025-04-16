Более 6 млн пенсионеров РФ получают доплату до уровня прожиточного минимума

Согласно данным Социального фонда России, более 6 млн пенсионеров в стране получат доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). На 31 декабря 2024 года количество граждан, получающих доставила 6,1 млн человек, сообщает ТАСС . ТАСС

Федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров, региональные — 3,2 млн. Все неработающим пенсионерам, общая сумма обеспечения которых не достигает ПМП в регионе, устанавливается доплата до величины ПМП.

При подсчете материального обеспечения учитываются суммы пенсий, срочной пенсионной выплаты, допматериального обеспечения, ежемесячной выплаты и других мер соцподдержки.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, чтобы получить страховую пенсию в 2025 году, нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа, а также накопить не менее 30 пенсионных баллов.