Более 480 предпринимателей присоединись к проекту «Сделано в Москве»

Более 480 предпринимателей присоединись к проекту «Сделано в Москве» в этом году. Сейчас в нем 5487 участников, в том числе столичные бренды одежды, аксессуаров и косметики, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Данный проект помогает бизнесменам получить инструменты для продвижения. Так, за первый квартал текущего года предприниматели заработали больше 78 млн рублей.

Товары столичных брендов были представлены на маркете «Сделано в Москве» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который посетили представители 80 стран.

В начале февраля открыт флагманский магазин проекта на территории инновационного кластера «Ломоносов». Также будет запущено еще несколько площадок.