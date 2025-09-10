Более 3 тыс лифтов выпустили в Подмосковье

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) с момента перезапуска в 2022 году выпустил более 3 200 лифтов. За восемь месяцев 2025 года СЛЗ выпустил 918 лифтов, за аналогичный период 2024 года на предприятии выпустили 845 лифтов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья

После вхождения в 2022 году в состав группы компаний «Садовое кольцо» завод полностью обновил производственный парк и пересмотрел продуктовую линейку. СЛЗ от статуса локального производителя перешел на федеральный уровень. Объем выпуска вырос в 2,2 раза: если в 2023 году предприятие выпустило 645 лифтов, то только за первые семь месяцев 2025 года — уже 918.

Так, с 2022 года СЛЗ отгрузил свыше 3 200 лифтов. Половина поставок идет на новые жилые комплексы, вторая половина — на замену устаревших лифтов по программам капремонта. Такая модель позволяет одновременно наращивать объемы и расширять географию.

В 2025 году продукция СЛЗ представлена уже в 69 городах 33 регионов России, включая Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Краснодар, Тюмень, Новосибирск, а также Мариуполь, Евпаторию и Керчь.

Развитие СЛЗ не ограничивается лифтами. Завод запустил производство подземных систем хранения мусора — до 2 000 единиц в год, вышел на экспорт — первые 100 лифтов уже поставлены в Армению. В планах предприятия — новые дизайнерские кабины из дорогих и редких материалов, расширение линейки для гостиничного бизнеса и выход на новые экспортные рынки.

