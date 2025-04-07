Более 175 млн руб выдал бизнесменам фонд микрофинансирования Подмосковья в 2025 г

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в I квартале этого года Московский областной фонд микрофинансирования выдал более 175 млн рублей в виде льготных займов предпринимателям региона. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«С начала года бизнес Подмосковья получил 72 займа в Московском областном фонде микрофинансирования. Общая сумма льготных займов составила более 175 млн рублей. Больше всего займов было предоставлено по общей программе фонда — поддержку на сумму 59 млн рублей получили 22 предпринимателя», — сказала Екатерина Зиновьева.

Также, по словам зампреда, в числе наиболее востребованных программ — «Социальный бизнес». Бизнесу было предоставлено 17 займов на сумму около 30 млн рублей. Еще 9 займов было выдано по программе «Производство», сумма выданных льготных кредитов составила 27,6 млн рублей.

Среди получателей — компания «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ–2» из Пушкино. Благодаря полученному займу в размере 1 млн рублей, полученному по ставке 2% годовых по программе «Социальный бизнес», предприятие смогло приобрести диагностическое оборудование для своего ортопедического салона. Компания предлагает лечебно-профилактическую обувь и стельки под собственным брендом Postup.

Также поддержкой Фонда воспользовалась компания «МЕБЕТАЛЬ» из Реутова. Предприятие специализируется на производстве мебельных деталей корпусной мебели по индивидуальным проектам для коммерческих организаций. Заем в размере 5 млн рублей, полученный по программе «Производство», был направлен на пополнение оборотных средств для закупки сырья и комплектующих.

Еще одним получателей льготного займа в размере 5 млн рублей по программе «Начни свое дело» стала компания «Промед» из Подольска. С помощью полученного займа предприятие обеспечило оборудованием новую стоматологическую клинику.

Ознакомиться с программами фонда можно на сайте организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.