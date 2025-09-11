Bloomberg: цены на флагманские iPhone поднимутся до 2 тыс долларов

Корпорация Apple планирует поднять цены на флагманские iPhone до 2 тыс. долларов. Об этом заявил инсайдер Марк Гурман, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Эксперт напомнил, что в 2017 году Apple выпустила iPhone X. Тогда цена на него была установлена на уровне 1 тыс. долларов (85 тыс. рублей). Таким образом, как подчеркнул Гурман, компания создала новый продукт — флагманский телефон за 1 тыс. долларов.

Долгое время Apple не меняла цену, однако сейчас корпорация планирует готовить пользователей к тому, что цены на iPhone будут начинаться с 2 тыс. долларов (170 тыс. рублей).

Эксперт напомнил, что на недавней презентации корпорация продемонстрировала iPhone 17 Pro Max с рекордными двумя терабайтами памяти, который будет стоить 2 тыс. долларов. По словам Гурмана, компания не стала бы устанавливать такую цену, если бы не была уверена в готовности клиентов ее платить.

Также инсайдер отметил, что ультратонкий iPhone Air за 1 тыс. долларов станет «дорожкой» к первому складному смартфону Apple. По его словам, такая модель будет стоить минимум в два раза дороже.

Ранее Apple сняла с производства четыре модели iPhone 2023 и 2024 года выпуска. Это iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.