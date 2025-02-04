Bloomberg: танкеры с российской нефтью не могут разгрузить из-за санкций США

После того, как США ввели санкции против энергетики РФ, выгрузка топлива с ряда танкеров, перевозящих российскую нефть, была затруднена, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

С нефтегазовых проектов на Сахалине через Тихий океан были отправлены девять кораблей с грузом. Из них только два были разгружены после введения новых антироссийских ограничений.

Выгрузка топлива с остальных кораблей задерживается. Четыре танкера из семи оставшихся стоят возле Находки. Еще один корабль с 17 января застрял в океане между Японией и Южной Кореей.

Еще один танкер уже прибыл в пункт назначения в Китае. Последний корабль пока что не успел добраться до места выгрузки.

При этом нефть продолжает загружаться на танкеры, попавшие под санкции, но возникают задержки с доставкой.

Ранее США ввели санкции против энергетического сектора РФ. Под ограничения попали «Газпром Нефть», «Сургутнефтегаз» и т. д.