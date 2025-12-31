Bloomberg: совокупный капитал миллиардеров достиг 11,9 трлн долларов

сегодня в 21:33

Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 2,2 трлн долларов

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg , за 2025 год совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты увеличилось на рекордные 2,2 триллиона долларов, достигнув отметки в 11,9 триллиона

Около четверти этого прироста обеспечили всего восемь человек, среди которых — Ларри Эллисон, Илон Маск, Ларри Пейдж и Джефф Безос. Однако их вклад оказался меньше, чем годом ранее.

Самыми успешными по итогам года стали Илон Маск (прирост 190,3 млрд), Ларри Эллисон (57,7 млрд) и австралийская бизнесвумен Джина Райнхарт (12,6 млрд).

Наибольшая доля общего прироста пришлась на Северную Америку, Азию и Европу. Агентство связывает стремительное обогащение с бумом вокруг искусственного интеллекта и ростом технологических компаний.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов из России выросло с начала 2025 года на 18,1 млрд долларов.

