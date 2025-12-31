Bloomberg: совокупный капитал миллиардеров достиг 11,9 трлн долларов

Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 2,2 трлн долларов
Экономика

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, за 2025 год совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты увеличилось на рекордные 2,2 триллиона долларов, достигнув отметки в 11,9 триллиона

Около четверти этого прироста обеспечили всего восемь человек, среди которых — Ларри Эллисон, Илон Маск, Ларри Пейдж и Джефф Безос. Однако их вклад оказался меньше, чем годом ранее.

Самыми успешными по итогам года стали Илон Маск (прирост 190,3 млрд), Ларри Эллисон (57,7 млрд) и австралийская бизнесвумен Джина Райнхарт (12,6 млрд).

Наибольшая доля общего прироста пришлась на Северную Америку, Азию и Европу. Агентство связывает стремительное обогащение с бумом вокруг искусственного интеллекта и ростом технологических компаний.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов из России выросло с начала 2025 года на 18,1 млрд долларов.

