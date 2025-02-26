Bloomberg: состояние Илона Маска уменьшилось на 22 млрд долларов за день

Американский предприниматель и инженер Илон Маск за день потерял 22,2 млрд долларов из-за обвала котировок акций Tesla, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Более половины состояния миллиардера приходится на ценные бумаги компании-производителя электрокаров. 25 февраля акции Tesla упали на 8,4%, до 302,8 доллара.

При этом рыночная капитализация опустилась ниже 1 трлн долларов. Такие показатели стали минимальными за три месяца.

Акции компании обвалились после новостей о том, что продажи электрокаров в Европе упали в январе практически в два раза. Сообщалось, что продажи Tesla в регионе рухнули на 45%.

Несмотря на потерю более 22 млрд долларов, Маск все равно остается самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 358 млрд долларов.

Ранее неизвестные в США разгромили салон Tesla и пригрозили убить Маска. Полиция ведет поиск злоумышленников.