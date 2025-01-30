Bloomberg: Россия справилась с дефицитом юаней, возникшим из-за санкций

Обострение дефицита юаней на внутреннем рынке РФ наблюдалось в сентябре прошлого года, но сейчас его нет. Страна смогла восстановить механизмы экспортных расчетов, нарушенные западными санкциями, сообщает РБК .

Экономист из Bloomberg Economics Алекс Исаков считает, что российский денежный рынок в юанях восстановился. Это говорит о том, что в стране нашли надежные способы уменьшить курс китайской валюты.

Как уточнил аналитик BCS Express в Москве Михаил Зельцер, на сегодняшний день в РФ проблем с ликвидностью в юанях нет, а механизмы расчетов по экспорту, нарушенные антироссийскими санкциями против банков, уже восстановлены.

Bloomberg напомнил, что в России ситуация с юаневой ликвидностью сильно обострилась в августе–сентябре 2024 года. В то время ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY, которая показывает стоимость привлечения китайской валюты на межбанковском рынке, стала резко повышаться. В один из торговых дней в начале осени она достигала 212% годовых. Сейчас данный показатель ниже нуля, что говорит о профиците юаней.

Источники рассказали, что на фоне новых американских санкций с начала этого года трансграничные платежи, в том числе в юанях, замедлились, так как кредиторам из КНР нужно было больше времени для оценки транзакций.