Bloomberg: присутствовавшие на инаугурации Трампа миллиардеры обеднели

По информации издания Bloomberg, пять миллиардеров, которые присутствовали на инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января, с тех пор обеднели на 209 млрд долларов, сообщает ProFinance .

Во время инаугурации Трампа рынок акций США находился в периоде исторического максимума, а окружающие президента миллиардеры были богаты, как никогда. С тех пор многое изменилось и спустя семь недель акции обвалились.

Ситуация привела к тому, что пять миллиардеров из окружения Трампа потеряли свои деньги. Состояние предпринимателя Илона Маска снизилось на 148 млрд долларов, основателя компании Amazon Джеффа Безоса — на 29 млрд долларов, соучредитель Google Сергей Брин потерял 22 млрд долларов.

Среди «обедневших» миллиардеров и соучредитель компании Meta* Марк Цукерберг, а также основатель крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно. Состояние каждого из них уменьшилось на 5 млрд долларов.

* Деятельность компании признана экстремистской и запрещена на территории России.