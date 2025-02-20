Bloomberg: масштабное укрепление рубля выглядит преждевременным

Инвесторы из России уверены в том, что конфликт с Украиной завершится скоро, после чего санкционный режим значительно ослабят. Однако надежда на это вместе с иными факторами формирует риски для нацвалюты РФ, считает стратег Bloomberg Intelligence Сергей Воробьев, сообщает Profinance .

Снижение доллара по отношению к рублю на 14% с начала 2025 года может стать преждевременным в том случае, если в переговорах по урегулированию украинского конфликта не случится оперативный прорыв.

Его вероятность довольно низкая, поскольку США не хотят приглашать страны ЕС для участия, говорит эксперт.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами могут идти долго. Также важно понимать, что сближение США и РФ, скорее всего, не приведет к снятию большинства санкций, заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что доллар на внебиржевом рынке опустился до 88,5 рублей.