Bloomberg: Китай активизировал попытки дать стимул экономическому росту

сегодня в 18:16

Высшее руководство Китая активизировало усилия по оживлению экономического роста страны, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости, сообщает Bloomberg .

Прошедшее в четверг заседание политбюро, на котором председательствует глава КНР Си Цзиньпин, завершилось обещанием стремиться к достижению годовых экономических целей страны.

Чиновники пообещали принять меры, чтобы рынок недвижимости «прекратил падение». Это одно из самых главных обещаний — стабилизировать важнейший сектор экономики после того, как цены на новое жилье упали в августе самыми быстрыми темпами с 2014 года.

Правительство также строго ограничит возведение новостроек в рамках усилий по снижению избыточного предложения жилья, хотя это строительство и так практически прекратилось.

Эксперты отмечают, что политбюро впервые с начала экономического спада явно нацелилось на восстановление рынка недвижимости стране.