Bloomberg: Франция теряет статус одного из самых безопасных европейских рынков
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Франция рискует потерять статус одного из самых безопасных рынков облигаций в Европе. Ухудшение кредитного риска страны перевернет традиционную иерархию рынка суверенного долга Еврозоны, сообщает Bloomberg.
Сложившаяся ситуация может ослабить две крупнейшие экономики Европы — Францию и Германию. Эти страны считаются самыми надежными заемщиками. Сейчас инвесторы дают больше кредитов Франции, чем некоторым странам, которые когда-то были в эпицентре долгового кризиса в регионе.
Главный экономист немецкого банка LBBW и бывший старший рейтинговый аналитик S&P Global Ratings Мориц Кремер не стал соглашаться с заявлениями о том, что Франция по-прежнему является частью «ядра». По его мнению, это далеко не так.
Впервые со времен мирового финансового кризиса доходность эталонных облигаций Франции оказалась выше, чем у Испании и Португалии. Ставка также наиболее близка к ставкам Италии и Греции.
В широком смысле растущий скептицизм по отношению к французскому долгу отражает то, как изменился мир за последние пару лет: процентные ставки больше не равны нулю, инвесторам есть, из чего выбирать, облигации предлагают заманчивую доходность от эмитентов с улучшающимся финансовым положением. Это позволяет им усилить давление на наиболее расточительных инвесторов.
«Если Франция не сможет решить структурные проблемы, она присоединится к Италии на периферии Еврозоны», — сказал директор по инвестициям RBC BlueBay Asset Management Марк Даудинг.
По его словам, ситуация может закончиться тем, что инвесторы, не склонные к риску, будут стремиться отказаться от французских облигаций в ближайшие недели и месяцы.