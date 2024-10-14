Bloomberg: европейский рынок труда ждет сокращение персонала

Рост занятости в Европе замедлился до 0,2% во втором квартале этого года, а доля вакантных рабочих мест снизилась до 2,6% за тот же период с пика, который превышал 3%, сообщает Bloomberg .

Экономист Point72 Соерен Радде отметил, что сокращения персонала продолжатся, и это является важной проблемой европейского рынка труда.

Главный экономист группы Societe Generale Михал Маркуссен добавил, что опросы общественного мнения также рисуют ухудшающуюся картину.

«Снижение числа вакансий и темпов найма являются сигналами, на которые следует обратить внимание», — сказал Маркуссен.

Как считает эксперт из Латвии Мартиньш Казакс, есть риск переломного момента, когда некоторые фирмы могут начать сокращать штат, накопленный ранее, из-за ухудшения экономической ситуации.

Ключевой проблемой ухудшения ситуации на рынке труда эксперты видят в том, что обрабатывающая промышленность теряет конкурентные преимуществ из-за слабого спроса в Китае.

Ранее было популярно мнение о том, что компании сохраняли персонал, несмотря ни на что, на случай если их наем при необходимости позже будет затруднен. Но сейчас некоторые фирмы теряют уверенность в восстановлении экономики. Так, Volkswagen AG впервые рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Планы по сокращению производства в отрасли, в том числе в Continental AG, появляются постоянно.

В то же время потребители говорят, что сервисные службы не справляются с поставленной задачей. В результате экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что уровень безработицы в еврозоне вырастет до 6,7% в течение следующих нескольких кварталов. По их мнению, возможен и худший исход, если экономика будет демонстрировать низкие показатели.