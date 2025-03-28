Bloomberg: ЕС прорабатывает уступки для сокращения введенных Трампом пошлин

Евросоюз хочет сократить пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Объединение прорабатывает уступки, на которые может пойти в этих целях, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В ЕС начали обсуждать возможные пути снижения пошлин, которые были введены американской администрацией. Так, в объединении прорабатывают вариант снижения тарифов ЕС на товары из США.

Также рассматриваются взаимные инвестиции с США. Кроме того, в ЕС думают над смягчением некоторых правил и стандартов.

Это происходит на фоне того, что в марте Трамп ввел 25-процентный тариф на импорт стали и алюминия из Европы. ЕС объявил об ответных пошлинах.

После этого американская администрация заявила, что может ввести пошлины в размере 200% на поставки европейского вина, шампанского и других напитков, если объединение все же решит ввести в апреле тарифы на импорт американского виски.

Ранее Трамп упомянул план по повышению пошлин на импортные лекарства. Он считает, что таким способом США добьются развития американской фармацевтической промышленности.