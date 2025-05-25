Bloomberg: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет

Более половины американцев недовольны введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами на импорт из других стран. По мнению американских граждан, пошлины негативно повлияли на их финансовое положение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Согласно результатам опроса, 56% американцев заявили, что их семейный бюджет был бы в лучшем состоянии, если бы пошлины президента США не были введены.

Кроме того, из-за пошлин 69% американцев ожидают роста цен на товары повседневного спроса. При этом 52% опрошенных заявили, что обещанные выгоды от введения пошлин не стоят тех экономических издержек, с которыми столкнулась страна.

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом. Поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня.

По словам республиканца, Евросоюз был создан в первую очередь для того, «чтобы пользоваться США в вопросах торговли». Трамп заявил, что ему трудно вести дела с Брюсселем.

По его словам, переговоры ЕС и США «ни к чему не ведут». В связи с этим Трамп предложил ввести 50-процентные тарифы в отношении блока. Он уточнил, что пошлина не будет взиматься, если товар будет изготовлен непосредственно в США.