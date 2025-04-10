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Bloomberg: богатейшие люди мира заработали за сутки рекордные 304 млрд долларов

9 апреля суммарное состояние богатейших бизнесменов в мире увеличилось на 304 млрд долларов. Это оказалось наибольшим приростом за одни сутки за всю историю подсчета рейтинга миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), сообщает РБК .

Прирост средств произошел после того, как выросли фондовые рынки. Это случилось, когда американский президент Дональд Трамп дал обещание поставить на паузу введение пошлин для ряда американских партнеров.

По результатам торгов 9 апреля индекс S&P 500 вырос на 9,5%. За последние четыре дня он уменьшился на 12%.

Ранее 15 новых миллиардеров из России появились в списке Forbes.