Bloomberg: богатейшие люди мира заработали за сутки рекордные 304 млрд долларов
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9 апреля суммарное состояние богатейших бизнесменов в мире увеличилось на 304 млрд долларов. Это оказалось наибольшим приростом за одни сутки за всю историю подсчета рейтинга миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), сообщает РБК.
Прирост средств произошел после того, как выросли фондовые рынки. Это случилось, когда американский президент Дональд Трамп дал обещание поставить на паузу введение пошлин для ряда американских партнеров.
По результатам торгов 9 апреля индекс S&P 500 вырос на 9,5%. За последние четыре дня он уменьшился на 12%.
Ранее 15 новых миллиардеров из России появились в списке Forbes.