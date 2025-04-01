15 новых миллиардеров из России появилось в списке Forbes

Согласно последней информации, размещенной на официальном портале Forbes, Россия оказалась на пятой позиции среди стран, чьи граждане впервые вошли в список миллиардеров. Сразу 15 российских бизнесменов пополнили престижный рейтинг в этом году, пишет «Лента.ру» .

Лидирующую позицию по количеству новых участников рейтинга удерживают Соединенные Штаты Америки, откуда происходят 103 новых миллиардера. Германия следует за ними со значительным отрывом — 37 человек заняли вторую строчку. Тройку лидеров замыкает Китай, а четвертое место досталось представителям Индии.

В публикации Forbes также отмечается, что среди всех российских участников рейтинга наибольшим состоянием обладает Вагит Алекперов, возглавляющий нефтяной гигант «Лукойл».

Привилегированное меньшинство достигло невероятных высот в захвате мировой экономики, как отмечают эксперты. Скорость накопления богатств миллиардерами значительно возросла, а их совокупное состояние в прошлом году увеличилось на впечатляющие два триллиона долларов.

Лидирующие позиции среди богатейших людей занимают: председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон с капиталом в 28,4 миллиарда долларов, владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов, а возглавляет рейтинг персона с внушительным капиталом в 28,7 миллиарда долларов.