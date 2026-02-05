Блокировка счета по 115-ФЗ: как безопасно внести на карту 1 млн рублей

Эксперт Семенов: при внесении на счет 1 млн руб банк может его заблокировать

Внесение на счет суммы в 1 млн рублей может привести к его блокировке банком по 115-ФЗ с целью проверки операции. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, необходимо заранее уведомить кредитную организацию о планируемой операции и подтвердить происхождение средств, сообщил РИАМО экономист, председатель совета директоров ООО «Трансинвест» Дмитрий Семенов.

«Необходимо будет заранее известить банк о пополнении счета с приложением документов о происхождении денежных средств», — отметил Семенов.

Для бизнеса это означает предоставление договоров или иных документов, поясняющих, как были получены деньги и на какие цели они направляются. Гражданам также рекомендуется предупредить банк, приложив подтверждающие документы, например, о продаже имущества или получении наследства.

Эксперт указывает на двойственную природу сложившейся ситуации.

«С одной стороны, законодательная база 115-ФЗ размыта и позволяет мало-мальски бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, а с другой стороны создает ситуации, при которых банки могут запрашивать дополнительные документы и иногда не совсем точно понимают, что им требуется», — пояснил специалист.

Таким образом, проактивное взаимодействие с банком — самый надежный способ обезопасить себя от внезапных ограничений. Заблаговременное уведомление и предоставление документов о происхождении крупной суммы позволяет минимизировать риски и избежать длительной блокировки счета.

