Блогер заявил, что Apple зарабатывает миллиарды не только за счет iPhone
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Компания Apple зарабатывает огромные деньги не только на iPhone, но и на приложениях, сообщил блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.
«Аpple зарабатывает на приложениях за счет того, что их платформа полностью закрыта и никто посторонний туда зайти не может», — заявил блогер в эфире радио Sputnik.
Он объяснил, что закрытая экосистема Apple позволяет компании получать 30% от каждой покупки, сделанной пользователями в приложениях или играх. Эта модель создает значительный доход и делает Apple самой богатой компанией в мире.
Васильев подчеркнул, что успех бизнеса Apple обусловлен именно экономикой приложений и закрытостью платформы. Если бы компания была вынуждена открыть свои двери для сторонних магазинов приложений, это могло бы привести к значительным финансовым потерям.
По его словам, это не просто вопрос денег, а дело миллиардов долларов, которые Apple может утратить, если изменится ее бизнес-модель.