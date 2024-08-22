Бизнесу Подмосковья предоставили 240 объектов за 1 рубль

С момента запуска подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль» предпринимателям передано порядка 240 объектов. Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса, получив здание или помещение в аренду по льготной ставке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Программа «Недвижимость за 1 рубль» работает в Подмосковье с 1 июня 2023 года. Она направлена на предоставление субъектам МСП объектов недвижимости для ведения предпринимательской деятельности. За этот период мы передали бизнесу в льготную аренду 234 объекта недвижимости по льготной ставке. Получателями объектов стал 161 предприниматель — то, что некоторые бизнесмены берут в аренду ни один объект, свидетельствует об эффективности программы. Заявленный объем инвестиций в проекты компаний превышает 1,1 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест — 990», — рассказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В соответствии с условиями программы, бизнесу предлагаются в льготную аренду объекты недвижимости — здания и помещения, находящиеся в муниципальной собственности и требующие проведения ремонтных работ. Арендовать без торгов помещение предприниматели могут на 10 лет, а здание — на 15 лет. Обязательным условием льготной аренды является проведение ремонта или реконструкции полученного объекта. Если износ объекта более 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за 1 кв. м. в год, а если менее 80% — ставка аренды равна ставке налога на имущество.

«За год с лишним объекты недвижимости предоставлены предпринимателям на территории 37 городских округов. Выкуп объекта можно произвести после проведения ремонтных работ через 1,5 года или работ по восстановлению (реконструкции) в срок, не превышающий 3 года с даты заключения договора аренды. После чего арендатору необходимо подготовить новый отчет об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества, разница в выкупной стоимости будет учитываться. Стоимость проведенных работ также будет засчитываться в счет оплаты приобретаемой недвижимости», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На полученных объектах предприниматели планируют вести деятельность в самых разных сферах, от торговли и предоставления услуг до размещения производственных мощностей. На отдельных объектах предпринимательская деятельность уже ведется. Например, на одном из таких объектов в Люберцах, планируется организовать рекреационный бизнес. В Солнечногорском г. о. после ремонта объекта, полученного в аренду, предприниматель планирует запустить торговлю хлебобулочными изделиями.

Подобрать помещение или здание в рамках данной программы поддержки можно на инвестиционной карте Московской области, воспользовавшись фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». Здесь же онлайн можно подать заявку на получение выбранного объекта. Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Поддержка субъектам МСП в Московской области предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.