Бизнесмены и эксперты Подмосковья обсудили возможности и риски ИИ для бизнеса

На прошедшем заседании Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области одной из ключевых тем дискуссии стало применение современных цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в предпринимательской деятельности. Собравшиеся обсудили, какие задачи бизнеса уже сегодня могут решаться с помощью ИИ, какие риски необходимо учитывать и какие компетенции становятся критически важными для предпринимателей и менеджеров. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Эксперты представили обзор ключевых технологий искусственного интеллекта, которые уже сегодня используют компании разных масштабов: машинное обучение для прогнозирования спроса и предиктивного обслуживания оборудования, компьютерное зрение для контроля качества продукции и логистики, большие языковые модели для автоматизации документооборота, подготовки отчетов и обработки обращений клиентов, а также оптимизационные модели для планирования маршрутов, смен и загрузки производственных мощностей. Эти решения позволяют повышать эффективность процессов, снижать издержки и ускорять принятие управленческих решений.

При этом спикеры подчеркнули, что искусственный интеллект перестал быть «экспериментом айтишников» и стал полноценным экономическим инструментом: компании формируют внутренние команды по работе с ИИ, создают собственных цифровых ассистентов, развивают корпоративные программы обучения.

Россия входит в число стран, активно внедряющих ИИ в промышленности и финансовом секторе, при этом растет использование отечественных решений и генеративных платформ, что снижает риски утечки чувствительных данных.

Отдельный блок дискуссии был посвящен рискам и ограничениям применения ИИ. Среди ключевых вызовов были названы качество и полнота данных, защита конфиденциальной информации, юридическая неопределенность в части ответственности за решения, принятые с использованием ИИ-систем, а также социальные эффекты, связанные с трансформацией ряда профессий и необходимостью переобучения персонала. Участники обсудили меры по минимизации рисков: разработку внутренних регламентов по работе с данными и ИИ, разграничение доступа, шифрование и обезличивание персональных данных, обязательное сохранение «человеческого контроля» в ключевых управленческих решениях и инвестиции в обучение сотрудников цифровым навыкам.

Участники заседания отметили, что владение базовыми компетенциями в области искусственного интеллекта становится частью профессионального профиля современного руководителя и предпринимателя.

По итогам обсуждения членами Общественного совета была подчеркнута важность повышения осведомленности предпринимателей о возможностях искусственного интеллекта, доступных российских цифровых платформах и практических кейсах внедрения. Особый акцент сделан на востребованности компетенций в области ИИ и работы с данными в условиях трансформации экономических процессов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.