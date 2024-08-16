Бизнесменов Подмосковья познакомят с инструментами биржевой торговли Беларуси

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном очном семинаре «Организация продаж и закупок с использованием инструментов биржевой торговли Беларуси». Мероприятие пройдет 20 августа в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

На семинаре эксперты рассмотрят преимущества электронных торговых площадок для торгово-закупочных операций, возможности выхода на новые рынки сбыта с использованием маркетинговых возможностей и инструментов биржевой торговли, условия аккредитации российской компании и другое. Целевая аудитория — компании и индивидуальные предприниматели Московской области, заинтересованные в закупках и поставках товаров из Беларуси и других стран.

Спикерами выступят исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД МО Максим Черепахин, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Александр Башлий, ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ирина Кравченя и главный представитель Представительства ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в Шанхае (Китайская Народная Республика) Алексей Дыкуша.

Семинар пройдет 20 августа с 9:30 до 13:30 по адресу: Красногорск, б-р Строителей 4, к. 1, секция В. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 9:00 20 августа.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд ВЭД Московской области оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

Подробнее об услугах фонда можно узнать на сайте.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.